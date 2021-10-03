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Происшествия3 октября 2021 8:55

В десятиэтажке в центре Саратова нашли труп неизвестного мужчины

Следователи начали проверку
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Место осмотрели сотрудники СК

Место осмотрели сотрудники СК

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вчера, 2 октября, в одной из десятиэтажек Фрунзенского района Саратова местные жители нашли тело незнакомца. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

После инцидента на шестом этаже дома на Аткарской районные следователи начали проверку. Вместе с судмедэкспертом они осмотрели тело. На вид погибшему 35-40 лет. Следов насильственной смерти не нашли, но точную причину уточнят после экспертизы.

Сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего. После проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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