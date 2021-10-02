Подписано соглашение о достройке трех проблемных домов в Саратове

.

Правительственные структуры Саратовской области в лице минстроя подписали соглашения с т.н. Фондом "ДОМ.РФ" о том, что три недостроенных высотки будут закончены и введены в эксплуатацию.

Об этом "КП-Саратов" сообщили в апаарате председателя правительства области Романа Бусаргина.

Речь идет о домах застройщика "СаратовРегионСтройС" - две высотки на 2-м Совхозном проезде, и еще один многоквартирный дом на Огородной.

- Между ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" и Правительством Саратовской области подписано Дополнительное соглашение №1 к Соглашению о взаимодействии при разработке, утверждении и реализации совместной программы от 21.04.2021 , направленной на строительство (завершение строительства) многоквартирных домов на земельных участках принадлежащих Фонду с последующей передачей части жилых помещений Саратовской области для их предоставления отдельным категориям граждан.

В соответствии с указанным Дополнительным соглашением предусматривается завершение строительства многоквартирных домов, ранее принадлежащих ООО "СаратовРегионСтройС": 2-х многоквартирных домов по адресу: г. Саратов, 2-й Совхозный пр., б/н., и многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, б/н, - сообщили в аппарате председлателя правительства.

Напомним, в 2019 году Фондом было принято решение выплатить компенсации всем обманутым дольщикам, вложившим деньги в эти дома.

Ранее Бусаргин поручил минстрою и муниципалитету оказать содействие для того, чтобы работы начались в срок. По словам Романа Бусаргина, в этих домах планируется предоставление порядка 120 квартир для обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории области - сироты, инвалиды и т.д.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.