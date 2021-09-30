Николай Панков: переселенцев из аварийных домов нельзя бросать в неблагоустроенном районе

Фото: Пара слов

Сегодня, 30 сентября, в своем телеграм-канале «Пара слов» Николай Панков встретился с жителями Балаково и обсудил проблемы переселенцев из аварийного жилья.

- Решая проблемы обманутых дольщиков в Балаково, нельзя забывать и о другом. Сейчас дольщики переехали в микрорайон 3Г. Сюда же селят переселенцев из ветхого и аварийного жилья. А каково здесь будет качество их жизни? – задается вопросом парламентарий и пишет, что в социальных сетях люди рассказали о проблемах, которые омрачают новоселье. Это и недоработки застройщика, и отсутствие благоустройства.

- Приехав на место, я пообщался с горожанами. Решение проблем разделили на два этапа. До холодов будем приводить в порядок тротуары и проезжую часть. Будет обустроена контейнерная площадка, а также решится вопрос с неработающими лифтами. А уже на будущий год надо будет заняться обустройством территории. Рядом с домами необходима зона для отдыха и занятий спортом. Еще обязательно нужна детская площадка, - заявил Николай Панков.

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