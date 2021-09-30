Пугачев и Вольск дополнительно получили 37 и 40 миллионов на развитие территорий

Александр Соловьев

Сегодня, 30 сентября, в пресс-центре КП-Саратов состоялась встреча с заместителем Председателя Правительства Саратовской области Александром Соловьевым. На мероприятии обсуждалось развитие территорий в рамках национальных и региональных проектов. Особое внимание было уделено малым городам.

В прошлом году Пугачёв занял 4-е место по России в категории городов от 20 до 50 тыс. жителей. Господдержка проекта «На Иргиз – по тёплому камню» составила 70 млн. рублей на благоустройство улицы Топорковской. А Вольск стал 9-м в категории городов от 50 до 100 тыс. жителей. Ему было выделено 44,5 млн. рублей на реализацию проекта «Вольск – купеческий город XXI века». Общая сумма выделенная на поддержку Вольска и Пугачева составила 84,5 и 107 миллионов соответственно.

Проекты по развитию территорий также действуют в Ершове, Марксе, Петровске.

Сейчас жители отбирают новые территории на 2022 год. Пять проектов будут выбраны в следующем году и с апреля начнется, строительство.

- На данный момент в Саратовской области нет ни одного муниципалитета без действующих проектов по развитию территорий, - заявил Александр Соловьев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.