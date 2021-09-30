В Вольске мужчину оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за отсутствие маски

Как сообщает сайт Вольского районного суда, с 20 по 24 сентября в муниципалитете было рассмотрено 1 дело об нарушении масочного режима.

Житель района был оштрафован на 7,5 тысяч рублей за отсутствие медицинской маски. Он попался на этом нарушении не в первый раз.

В то же время в Саратове проходят рейды на безмасочников в общественном транспорте. В ходе рейда был составлен протокол на водителя маршрутки № 57 «Поселок Заплатиновка - Мирный переулок». Ее водитель не использовал медицинскую маску во время перевозки пассажиров. Большая же часть водителей, по сообщению минтранса, соблюдала противоэпидемиологические требования.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.