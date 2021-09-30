В Саратовской области появятся девять новых детсадов в 2021 году

В 2021 году в Саратовской области появятся девять новых детсадов, что позволит создать 1 424 дополнительных дошкольных мест. Об этом сообщил на очередном заседании регионального правительства министр экономического развития региона Андрей Разборов.

- Регион продолжает вести активную работу по 11 нацпроектам и 21 государственной программе. Уже заключены 86,3% контрактов. Бюджет работ составляет 920 миллионов рублей.

- Первого сентября состоялось открытие трех физкультурных комплексов открытого типа. Сейчас уже 45% жителей регулярно занимаются спортом. До конца года будут введены в действие девять детских садов, что позволит создать 1 424 дополнительных дошкольных места. Продолжается строительство дополнительного корпуса в Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов, - отчитался Андрей Разборов.

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