В Саратовской области осталось 205 свободных ковидных коек

На 30 сентября в Саратовской области осталось 205 свободных коек, выделенных под ковидных больных. Об этом на очередном брифинге сообщил глава регионального минздрава Олег Костин.

- Состояние по коронавирусу тревожное, но стабильное. Все службы как амбулаторные, так и госпитальные работают. Отрицательные моменты – редкие элементы в той огромной работе, которую проводим, при выходе врачей в квартире.

Болеют непривитые, в основном. Все при беседе признают, что сделали неправильный выбор, согласившись рискнуть своими жизнями и жизнями близких, особенно людей старшего возраста, - рассказал Олег Костин.

Сегодня продолжается подъем заболеваемости корнавирусом. 2980 пациентов уже скончались. В стационарах остаются 4006 человек, у 3560 ковид подтвержден.

Лаборатории делают 8 тысяч исследований в сутки, это полная мощность лабораторий в три смены. В ближайшее время 12-15 дней минздрав нарастит показатель до 10 тысяч в день. Исследований проведено значительно более 2 млн с начала пандемии.

На сегодня 2741 койка выделена под ковид, 2158 коек с кислородом. Свободны 205 коек. Примерно на 600 коек ежесуточно меняются пациенты.

Причиной поста заболеваемости в тяжелой форме Олег Костин по-прежнему называет медленный темп вакцинации.

- Всего 34% привитых от общего количества, поэтому ждем рост и будем открывать дополнительные койки в Саратове, Энгельсе. Не понимаю, почему так хочется в наши стационары людям, хотя у них есть все шансы туда не попадать, если сделать прививку. Вирус стал более агрессивный, сегодня один человек заражает уже не двух соседей, а от 4 до 8. Если первую волну болели люди в основном старше 50-60 лет, то сейчас границы стерты, уже и дети лежат в стационарах. До 30 тонн кислорода в сутки производятся для больниц области, - заметил глава минздрава.

В регионы поступили 1 млн 1784 дозы вакцины, работают 99 пунктов прививки и 20 мобильных пунктов.

На 30 сентября 694 тысяч 720 человек привито, 645 тысяч человек привито полностью. То есть 34% всего у нас привитых от населения, то есть 57% от того, что планировалось, - пояснил руководитель ведомства.

Единственное противопоказание к вакцинации – это анафилактический шок после первого укола. Но таких случаев пока не было. Когда идет разрушение легких, то остановить его уже нет возможности.

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