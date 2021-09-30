В Саратовской области на 10,6 тысяч безработных приходится 36 тысяч вакансий

Заседание правительства Саратовской области

Роман Бусаргин возмутился количеством безработных в Саратовской области. Их оказалось в 3,5 раза больше, чем предлагаемых вакансий.

Сегодня, 30 сентября, проходит очередное заседание правительства Саратовской области. В рамках мероприятия директор регионального ЦЗН Ирина Топчиева сообщила, что на данный момент в Саратовской области зарегистрировано 10 606 безработных, при этом количество предлагаемых вакансий составляет 36 тысяч штук.

Подобное соотношение вызвало много вопросов у председателя регионального правительства. Он поручил уточнить состав безработных в области и выяснить, почему эти люди не трудоустроены.

- Либо вакансии те, на которые люди не идут, либо они не хотят работать, либо на самом деле работают. Нужно решить этот вопрос, потому что рабочей силы не хватает, - заявил Роман Бусаргин.

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