В Новоузенске сбили перебегавшего дорогу 17-летнего парня

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 29 сентября, в Новоузенске был сбит 17-летний молодой человек, об этом информирует ГУ ГИБДД Саратовской области.

Авария произошла в 13:10 у дома № 45на улице Революции. 23-летний водитель автомобиля Богдан 2110 сбил 17-летнего юношу, который перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавший с травмами доставлен в медицинское учреждение.

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