Пропал 26-летний житель Волжского района Саратова

Фото: Лиза-Алерт Саратов
Сегодня, 30 сентября, волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям Саратовской области с просьбой поучаствовать в поисках пропавшего.
Пропал 26-летний Алексей Скворцов из Волжского района Саратова. По информации волонтеров, он нуждается в медицинской помощи. Молодого человека ищут с 11 сентября 2021 года.
Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет каштановые волосы и светло-зеленые глаза. Молодой человек сутулится, что служит особой приметой. В день исчезновения на нем были серая куртка с оранжевыми вставками, светло-коричневый свитер, синие джинсы и черные кроссовки.
Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 905 385 02 65, инфорг Люсьен.
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