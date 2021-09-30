Пропал 26-летний житель Волжского района Саратова

Фото: Лиза-Алерт Саратов

Сегодня, 30 сентября, волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям Саратовской области с просьбой поучаствовать в поисках пропавшего.

Пропал 26-летний Алексей Скворцов из Волжского района Саратова. По информации волонтеров, он нуждается в медицинской помощи. Молодого человека ищут с 11 сентября 2021 года.

Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет каштановые волосы и светло-зеленые глаза. Молодой человек сутулится, что служит особой приметой. В день исчезновения на нем были серая куртка с оранжевыми вставками, светло-коричневый свитер, синие джинсы и черные кроссовки.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 905 385 02 65, инфорг Люсьен.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.