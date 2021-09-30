Под Балаково нашли покалеченную рыбаками цаплю

Фото пострадавшей птицы
Сегодня ночью, 30 сентября, в соцсетях появились фото цапли, которую покалечили рыбаки. Инцидент произошел в Балаковском районе Саратовской области.
Снимки опубликованы в паблике Произошло в Балаково. Пользователь Владислав Владимирович рассказал, что на рыбалке на бревнотаске нашел цаплю с переломанными ногами.
- Явно это дело рук рыбака, у которого цапля из сетей таскала рыбу. Если ты садист-рыбак читаешь, представь себя с переломанными ногами, - пишет автор сообщения.
По совету зоологов цаплю усыпили.
Цаплю пришлось усыпить
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.