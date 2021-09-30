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Общество30 сентября 2021 9:35

Под Балаково нашли покалеченную рыбаками цаплю

Наталия Калинина
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Фото пострадавшей птицы

Фото пострадавшей птицы

Сегодня ночью, 30 сентября, в соцсетях появились фото цапли, которую покалечили рыбаки. Инцидент произошел в Балаковском районе Саратовской области.

Снимки опубликованы в паблике Произошло в Балаково. Пользователь Владислав Владимирович рассказал, что на рыбалке на бревнотаске нашел цаплю с переломанными ногами.

- Явно это дело рук рыбака, у которого цапля из сетей таскала рыбу. Если ты садист-рыбак читаешь, представь себя с переломанными ногами, - пишет автор сообщения.

По совету зоологов цаплю усыпили.

Цаплю пришлось усыпить

Цаплю пришлось усыпить

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