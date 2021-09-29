В Саратовской области ради пополнения бюджета дума утвердила новые налоги

Сегодня, 29 сентября, в саратовской областной думе был поддержан законопроект, призванный пополнить бюджет региона за счет снятия ограничений на налогообложение владельцев нежилых помещений.

На данный момент для владельцев нежилых помещений налог рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости, только в том случае, если площадь административно-деловых и торговых центров превышает тысячу квадратных метров, а площадь нежилых помещений – 200 квадратных метров. В регионе находятся 2 245 объектов, соответствующих этим требованиям. В регионе также 13 158 объектов коммерческого назначения, имеющих меньшие площади. Согласно новому законопроекту предлагается снять ограничение по площадям и взымать налог из расчета кадастровой стоимости здания уже со всех собственников. Аналогичные подходы используются в Республиках Марий Эл и Чувашия, Самарской, Кировской и Нижегородской областях.

- Предлагаемое изменение регионального законодательства позволит увеличить доходы консолидированного бюджета области, - заявил министр экономического развития региона Андрей Разборов.

По мнению экспертов проблема в том, что многие «дорогие» здания в реальности могут не приносить достаточного дохода, чтобы покрыть расходы на их содержание. Многие депутаты высказали опасения насчет того, что теперь собственники станут строить некачественную недвижимость, чтобы занизить ее кадастровую стоимость.

Вместе с тем законопроект предполагает некоторые налоговые льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства. Они рассчитываются из численности работников за предыдущий налоговый период и их официальных зарплат.

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