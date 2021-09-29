В Саратовской области закончились дожди

Специалисты приволжского управление оп гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 29 сентября.

В области облачно с прояснениями. Ветер веет с Северо-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с. Температура колеблется от 8 до 13 градусов тепла.

Ночью облачность будет переменной, а ветер скорректирует направление на северное, скорость не изменится, порывы утихнут. Термометры покажут от нуля до 5 градусов ниже, на возвышенностях до +5°С. Туманно.

В Саратове сейчас +5С. К 10 утра обещают +8°С. Днём температура поднимется до +10°С, а к ночи опустится до +6С. Ветер северный – от 2 до 5 метров в секунду, редкие порывы – до 10 м/с. Пасмурно.

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