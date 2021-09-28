В энгельсской поликлинике переночевал асоциальный пьяный горожанин

Фото выложили в сеть

Намедни в одном из сообществ Энгельса Саратовской области в соцсети опубликовали фото из третьей поликлиники. На снимке запечатлен спящий на сдвинутых стульях мужчина.

- Врачи оказывали помощь прямо в коридоре, где полного народу. При этом поставили мусорную сетку около импровизированной кушетки. Все кабинеты практически оборудованы кушетками. Но мужчина остался лежать в коридоре минут 30, - пишет автор поста.

В региональном минздраве происходящее на фотографии прокомментировали так:

- Мужчина находился в поликлинике без цели получения медицинской помощи. Как рассказали очевидцы, в спящем узнали местного жителя, ведущего асоциальный образ жизни. От него пахло чем-то похожим на алкоголь.

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