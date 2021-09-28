В Саратове продлили отключение воды на Чернышевского

Сегодня, 28 сентября, ООО «КВС» сообщили о том, что в Саратове продлено отключение воды в Волжском районе.

В связи с производственной необходимостью с учетом выявленных повреждений работы по улице Чернышевского будут продолжены.

На данный момент для проведения ремонта прекращено холодное водоснабжение домов 55/3г и 55/3в по улице Чернышевского. Теперь работы продлены до 15:00 завтра 29 сентября.

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