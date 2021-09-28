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Происшествия28 сентября 2021 19:33

В Саратове BMW сбил 11-летнего мальчика на велосипеде

Наталия Калинина
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BMW сбил мальчика

BMW сбил мальчика

Сегодня, 28 сентября, в Волжском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом рассказывает ГУ ГИБДД региона.

Сообщение об аварии поступило в 15:55. По адресу Радищева,65 водитель автомобиля BMW, данные которого устанавливаются, сбил 11-летнего велосипедиста.

Пострадавший получил травмы и доставлен в больницу.

Велосипед пострадавшего

Велосипед пострадавшего

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