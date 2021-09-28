В Саратове BMW сбил 11-летнего мальчика на велосипеде

BMW сбил мальчика
Сегодня, 28 сентября, в Волжском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом рассказывает ГУ ГИБДД региона.
Сообщение об аварии поступило в 15:55. По адресу Радищева,65 водитель автомобиля BMW, данные которого устанавливаются, сбил 11-летнего велосипедиста.
Пострадавший получил травмы и доставлен в больницу.
Велосипед пострадавшего
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