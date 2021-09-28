В Саратове водитель, насмерть сбивший двух пенсионерок, заплатит 2 миллиона

Фото: Саратовский областной суд

Саратовский областной суд обязал водителя, сбившего двух пенсионерок насмерть в Энгельсе, выплатить два миллиона рублей семьям пострадавших.

Инцидент произошел вечером в августе 2018 года. Сократ Ашкалов ехал по улице Маяковского города Энгельса со скоростью 80 км/ч. Он сбил переходивших дорогу Маркову Т.М. и Казарину Л.Д., не пытаясь затормозить. От полученных телесных повреждений Маркова Т.М. скончалась на месте происшествия, Казарина Л.Д. – днем позже в больнице.

9 июля 2020 года Энгельсский районный суд признал Сократа Ашкалова виновным. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Василькина Т.Ю. и Казарин П.Ю. (совершеннолетние дети Казариной Л.Д.) подали на виновного иск о компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей, а также расходов, связанных с погребением в размере 106 209 рублей.

Суд частично удовлетворил требования истцов: расходы на погребение были взысканы в полном объеме, а вот сумма компенсации морального вреда была снижена и составила 2 миллиона рублей.

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