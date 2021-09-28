Юлия Пономарева посоветовала регистрировать ребенка в первый месяц жизни

Сегодня, 28 сентября, начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлия Пономарева призвала граждан регистрировать новорожденное дитя, об этом она сообщила в прямом эфире от ведомства.

Специалист рассказала, что детей часто регистрируют через полгода и даже через год после рождения. Был даже случай, когда ребенок оказался незарегистрированным, получая паспорт в 14 лет.

Также Юлия Пономарева напомнила, что ставить на учет нужно не только новорожденных детей, но и приемных сразу после усыновления. Факт усыновления ЗАГС не афиширует, за раскрытие этой информации без разрешения предусмотрена уголовная ответственность.

Начальник управления ЗАГС также рассказала, что в регионе за прошедший год зарегистрировано 289 браков с иностранными женихами и 144 брака с иностранными невестами.

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