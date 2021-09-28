В Саратове деда задержали за совращение пятилетней внучки

В Саратове 57-летнего местного жителя задержали за совращение пятилетней внучки своей сожительницы, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, 5-летняя девочка гостила у своей бабушки в Ленинском районе Саратова. В период с 1 по 5 декабря 2020 года 57-летний сожитель бабушки, воспользовавшись тем, что был с ребенком в квартире один, совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Вскоре ребенка забрал домой отец и девочка рассказала ему о произошедшем. Родители обратились с заявлением в полицию.

Следователям СК удалось собрать исчерпывающие доказательства совершения преступления в отношении ребенка. Пожилого саратовца задержали, однако вину он не признал. Уголовное дело передано в суд.

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