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Политика27 сентября 2021 16:49

В Саратовской области объявлен конкурс на замещение главы Романовского района

Наталия Калинина
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На сегодня, 27 сентября, в Романовском районе Саратовской области был объявлен конкурс на замещение должности главы района, о чем информирует региональное министерство по делам территориальных образований.

Скоро истекает срок полномочий действующего главы района Алексея Щербакова.

В состав конкурсной комиссии от органов государственной власти Саратовской области вошли министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, первый заместитель министра молодежной политики и спорта области Андрей Абрашин, депутаты Саратовской областной Думы Алексей Антонов, Сергей Гладков.

Следующее заседание конкурсной комиссии назначено на 21 октября. На нем пройдет отбор кандидатов на должность главы муниципалитета.

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