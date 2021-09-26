Жителей Саратовской области предупреждают о грозах с сильным ветром и тумане

На Саратовскую область надвигается непогода. МЧС предупреждает жителей региона о желтом уровне опасности.

Ливень начнется сегодня ночью и не закончится и завтра днем. Выпадут более 15 мм осадков. Ночью возможна гроза. Северо-западный ветер в порывах достигнет 15-17 метров в секунду.

На дорогах будет опасно: с утра и ночью обещают туман (0,5-1 км).

По данным rp5, в Саратове дождь закончится к завтрашнему вечеру.

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