Валерий Радаев поддержал желание Путина видеть Володина спикером Госдумы

Сегодня, 26 сентября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев высказался по поводу предложения Президента РФ Владимира Путина вновь выбрать спикером Госдумы Вячеслава Володина.

- Вячеслав Викторович Володин настоящий патриот своей малой родины, своей страны. Что отличает его в работе? Прежде всего это системный подход - к постановке задач, к решению проблемных вопросов. И, конечно, полная самоотдача, нацеленность на результат. Для него главным всегда были и есть общественные интересы. Предельно ответственно занимается депутатской деятельностью, помогает людям по самым сложным вопросам. Постоянно оказывает поддержку родному региону с социально значимыми проектами. Инициативы Вячеслава Викторовича направлены на развитие территорий, благополучие жителей. Саратовцы гордятся своим земляком, депутатом и доверяют ему - человеку дела, - цитирует главу региона его пресс-служба.

Напомним, также поддержал Президента и депутат Госдумы Николай Панков.

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