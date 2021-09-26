В Ленинском районе Саратова в ДТП пострадали две пожилые женщины

Сегодня, 26 сентября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП с пострадавшими. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

По предварительным данным, авария произошла в 10:25 возле дома №11 на Ломоносова. Столкнулись Seat и «ВАЗ-2109» под управлением 49-летних мужчин.

В больницу попали 66-ти и 80-летняя пассажирки Seat и «девятки» соответственно.

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