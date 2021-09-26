В балаковском оросительном канале пять дней плавало тело неизвестного мужчины

Тело нашли в канале Алексеевского Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Балакова Саратовской области начали проверку после обнаружения вчера, 25 сентября, в оросительном канале трупа неизвестного. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По предварительным данным, местный житель прогуливался у канала Алексеевского. Неподалеку от дома №65 на Набережной он заметил в воде, на расстоянии метров двух от берега, тело человека. О находке он сообщил в полицию.

Сотрудники облспаса вытащили тело из воды. На вид погибшему 45-55 лет. Следователь СК осмотрела место происшествия. Тело провело в воде примерно пять дней.

Сейчас сотрудники СК устанавливают личность и причину смерти. Назначено судмедисследование.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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