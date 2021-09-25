На трассе в Самойловском районе девушка на «Гранте» слетела в поле и попала в больницу

Автомобиль вылетел с дороги

Вчера, 24 сентября, в Самойловском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадала 22-летняя девушка.

Авария случилась в 10:00 на дороге между Балашовом и селом Ольшанка. 22-летняя девушка на автомобиле «Лада Гранта» не справилась с управлением и вылетела с дороги. Автомобиль перевернулся.

В результате ДТП автоледи получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

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