В Саратове 61 предприниматель платил зарплату в конвертах

В Саратове вычислена еще 61 организация, где платили зарплату «в конвертах», об этом в своем телеграм-канале сообщил Роман Бусаргин. После проведенной проверки, в соответствии с действующим законодательством было оформлено 69 работников.

Во время проверки межведомственной комиссии был также обнаружен 321 предприниматель, выплачивающий заработную плату ниже среднеотраслевого уровня по региону. Ниже МРОТ платили в 131 компании. С организаций взяты обязательства по повышению фонда оплаты труда на сумму 4,3 миллиона рублей.

Во время проверок по муниципальному земельному контролю вынесено 12 предписаний. Также установлено, что три земельных участка используются не по целевому назначению. Обнаружено 18 объектов капитального строительства, не состоящих на учете. Все, кроме одного, зарегистрируют.

В целом благодаря работе межведомственной комиссии за прошедшую неделю в бюджет поступило 22 миллиона рублей, а с начала года – 722,7 млн рублей.

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