Под Хвалынском три человека погибли в ДТП с фурой

Фото с места трагедии

Сегодня, 24 сентября, в Хвалынском районе Саратовской области произошла авария, в которой погибли три человека.

Около 17:15 на 83 километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград 66-летний мужчина на автомобиле Citroen врезался в фуру DAF, за рулем которой сидел 53-летний водитель.

В результате ДТП погибли три человека: водитель легкового автомобиля, его 61-летняя пассажирка и 35-летний пассажир. Они скончались до приезда скорой.

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