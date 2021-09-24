Жителей Саратова ждут ярмарки фермерских продуктов

Завтра, 25 сентября, в Саратове откроются фермерские ярмарки от местных производителей.

Реализация сельхозпродукции, как обычно, стартует на трех торговых площадках в городе: на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также в поселке Елшанка по адресу Московское шоссе, 61.

Ярмарки работают с 8:00 до 16:00.

В продаже мясо, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, курица, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия и сахар, колбасы и мясные полуфабрикаты, а также мед.

На Театральной площади Саратова с 1 июня по 30 сентября также действует ярмарка по продаже фруктов и ягод, она открыта с 8:00. По вопросам работы торговых площадок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 (до 14:00), в будние дни по телефону 50-70-17.

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