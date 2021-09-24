Минздрав объяснил, почему в Юбилейном люди ждут терапевта по пять часов

В очереди больные сидят со здоровыми

Жители Саратова пожаловались на огромные очереди в поликлинике № 20 в Юбилейном поселке. Сегодня, 24 сентября, советник главы минздрава Саратовской области Александр Колоколов прокомментировал ситуацию в медицинском учреждении.

На предоставленных кадрах видно, что в медицинском учреждении собралось большое количество людей. В паблике Типичный Юбилейный (Саратов) горожане жалуются, что ожидают прием врача до пяти часов, а здоровые люди сидят в одной очереди вместе с больными.

- На весь Юбилейный работают три терапевта, - жалуются горожане.

Люди ждут прием по пять часов

- В поликлинике № 20 действительно имеется нехватка терапевтов: кто-то ушел на больничный, а кто-то уволился. На фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ, а также продолжающейся эпидемии коронавируса, персонал не справляется с наплывом пациентов. Мы уверены, что та помощь, которую оказывает саратовский медицинский институт в виде студентов старших курсов, поможет нам изменить ситуацию, - сообщил Александр Колоколов.

Вместе с тем представитель минздрава признал, что помимо сезонных проблем и коронавируса есть и трудности с инфраструктурой в Юбилейном поселке.

- Поликлиника № 20 – это одна из наших болевых точек. В Юбилейном поселке идет активная застройка и те два филиала, что имеются в районе, не справляются с загрузкой. Новая большая поликлиника, которая строится сейчас, должна решить проблему, - добавил специалист минздрава.

Пока новое здание не появилось, нагрузку на врачей снижают с помощью, по возможности, перевода на дистанционное общение с пациентами.

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