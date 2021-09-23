В Саратове пасмурно и нет ветра

Сегодня, 24 сентября, в Саратове пасмурно и безветренно. Такой прогноз передает Приволжский УГМС.

В Саратове температура колеблется от +7 с утра до +12 в разгар дня. Небо затянуто плотными облаками, в середине дня идет дождь. Дует едва заметный изменчивый ветер.

В Саратовской области облачно, дождь. На территории всех районов области пасмурно, 15 мм и более. Ветер дует юго-западный, его скорость составляет 5-10 м/с. В Левобережье местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха колеблется от +12 до +17 градусов, местами в Правобережье до +7 градусов.

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