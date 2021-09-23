Александр Соловьев не ответил, сколько ковидных госпиталей подключены к теплу

Сегодня, 23 сентября, в правительстве Саратовской области состоялось очередное заседание координационного совета по короновирусной инфекции в регионе.

Готовность Саратовской области к отопительному периоду составляет 99%. 3 209 теплоисточников, 2 297 километров теплосетей, 4 672 объекта соцсферы и 13 758 домов, - заявил зампред правительства Александр Соловьев на заседании.

Подача тепла в школы, больницы и детские сады уже начата.

В Озинском, Базарно-Карабулакском и Федоровском районе уже почти полностью обеспечено подключение тепла.

1 227 объектов соцсферы уже подключены к теплу, 346 отапливаются ночью.

По минздраву:

149 стационаров всего, подключено к теплу 64, т.е. 43%,

поликлиник 1 050 – всего, подключено к теплу – 200, т.е. 19%.

Александр Соловьев не ответил на вопрос главы региона, сколько ковидных госпиталей подключены к теплу. Олег Костин подтвердил, что не все госпитали отпаливаются сейчас. Валерий Радаев назвал ситуацию недопустимой.

Далее было зачитано обращение жительницы поселка Дергачи. Женщина пожаловалась на то, что в школе, куда ходит ее ребенок, не подключено отопление.

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