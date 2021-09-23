Шесть беременных саратовчанок сейчас тяжело болеют коронавирусом

Заседание координационного совета

Сегодня, 23 сентября, в правительстве Саратовской области состоялось очередное заседание координационного совета по короновирусной инфекции в регионе.

Как сообщил глава регионального минздрава Олег Костин, эпидемиологическая ситуация остается тяжелой. Максимальная суточная госпитализация была зафиксирована 16 сентября, она достигла 378 человек. За прошедшие сутки в больницу поехали 353 человека. За последнюю неделю введены 203 коронавирусные койки в Балаковской, Татищевской больнице и в Саратове. Всего развернуты 3 671 койка, 2658 из них с кислородной поддержкой.

- На станцию скорой помощи поступает более 1 тысячи вызовов в сутки. Для оказания психологической помощи работает кол-цент. На следующей неделе откроется круглосуточный колцентр с видеосвязью. Там будут помогать тем, к кому не успел вовремя прийти врач, - рассказал Олег Костин.

В 2021 году на закупку лекарств в Саратовской области было потрачено 120 миллионов рублей, в том числе 20 из бюджета области. Недавно были выделены дополнительные 30 миллионов на закупку препаратов для находящихся на амбулаторном лечении граждан.

- На кислородной поддержке остаются 1 116 человек, это 30 тонн кислорода в сутки. За 2021 год зафиксировано уже 797 случаев заболевания коронавирусом беременных женщин, а в прошлом году таких было всего 512. Госпитализированы за год были 335 пациенток. В стационарах сейчас – 37 пациенток. Одна в крайне тяжелом состоянии, а пять в тяжелом. Сейчас на дому 92 беременные пациентки, - рассказал глава минздрава.

В Саратовской области коронавирусом заразились 4 166 детей, госпитализировано 559 из них. Сейчас в ковид-госпиталях остаются 59 из них.

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