Движение в центре Саратова будет закрыто на три дня

Завтра, 24 сентября, в центре Саратова будет ограничено движение автомобильного транспорта. Об этом информирует Саратовский филиал «Т Плюс».

Продолжаются работы по реконструкции тепломагистрали и подключению нового трубопровода в систему теплоснабжения. Завтра, 24 сентября, с 20:00 будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Чапаева и Киселева. Открыть проезд планируется к 6:00 на 27 сентября.

На месте ремонта будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения. Энергетики просят жителей и автомобилистов быть осторожнее.

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