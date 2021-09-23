Валерий Радаев призвал разнообразить продукты на ярмарках Саратова

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание, где потребовал разнообразить продукты на сельскохозяйственных ярмарках города.

Глава региона поставил министрам еще несколько задач: контролировать наличие товаров первой необходимости в торговых сетях, увеличивать количество продукции от местных производителей.

Также в рамках мероприятия были озвучены предварительные итоги уборочной кампании по зерновым и овощным культурам.

Сбор зерна в этом году в регионе составил 3,2 миллиона тонн. В два раза выросла площадь посевов под пшеницу твердых сортов — до 52,7 тысячи га. В саратовской области собрали 64 тысячи тонн твердой пшеницы.

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