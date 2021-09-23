Саратовские депутаты проверили качество пищеблока в 1-й горбольнице

Совет 1-й горбольницы Саратова

Современные пищеблоки в медучреждениях позволяют улучшить качество питания больных. В этом убедились депутаты областной Думы, посетив 1-ю городскую клиническую больницу в Саратове.

На выезд отправились депутаты Саратовской областной Думы Алексей Антонов и Евгений Ковалев. Они осмотрели современное оборудование, закупка которого была осуществлена по их и инициативе. Деньги были выделены из регионального бюджета в начале 2021 года. Это позволило существенно улучшить качество приготовления пищи и питания больных.

В пищеблоке 1-й городской больницы Саратова уже работают новые шестиконфорочные плиты, электрические котлы, морозильные камеры. Скоро появятся новые столы, еще одна морозильная камера и новая посуда. Так же планируется ремонт пищеблока.

- Установка нового оборудования позволила решить проблему с устаревшей техникой. Качество питания зависит не только от поваров, продуктов, условий их хранения, но и от обустройства самой кухни. Теперь труд кухонных рабочих стал легче, а еда пациентов - лучше, – подчеркнул Евгений Ковалев.

Вопросы дальнейшего ремонта пищеблока, а также внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности медицинского учреждения на 2021-2023 годы был затронут а на заседании наблюдательного совета больницы. Основной целью работы совета является помощь учреждению в организации оказания качественной медицинской помощи. Вошедший в состав наблюдательного совета Дмитрий Кудинов отметил слаженную и эффективную работу учреждения.

Новый пищеблок

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