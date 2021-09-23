Саратовцев больше всего волнуют дороги, деревья и качество воды

Главными темами, которые волнуют жителей Саратовской области в сентябре стали дороги, деревья в городе и качество воды. По данным ЦУР, с 1 по 14 сентября жители Саратовской области оставили в социальных сетях около трех тысяч комментариев по проблемным вопросам.

По дорогам поступило 619 сообщений. Жители жаловались на ямы и выбоины, отсутствие тротуаров на пути к больницам и школам. Горожане так же интересовались сроками завершения вскрышных работ.

Второй по популярности стала тема благоустройства. В соцсетях ее обсудили 519 раз. Жители региона жаловались на недостаток озеленения, спрашивали, будет ли высадка новых деревьев и кустарников, просили построить различные зоны отдыха, благоустроить скверы и парки.

В сентябре третьей по важности для саратовцев стала тема ЖКХ: поступили 488 сообщений. Саратовцы сообщали об отсутствии воды или обсуждали ее плохое качество.

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