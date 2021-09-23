Каждый день от 280 до 370 саратовцев увозят с подозрением на COVID-19

На сегодняшнем брифинге по коронавирусу первый заместитель главы минздрава Саратовской области Станислав Шувалов суточная госпитализация с подозрением на коронавирус в регионе составляет от 280 до 370 человек.
рассказал, что новые койки для коронавирусных больных вводятся почти каждый день, с 17 июня 2201 койка введена дополнительно. Госпиталь СГМУ в очередной раз открывается, в ближайшее время начнет принимать пациентов.
- Рассматриваем возможность в офтальмологии 6 больницы в Саратове открыть отделение и в Энгельсской больнице №1. Увеличена мощность Балаковской больницы до 500 коек, в Марксе и в Татищево ведутся работы по дополнительному обеспечению кислородом, - заявил представитель минздрава.
- Стационары в некоторых больницах закрывают не под ковид, а из-за ковида. Они закрываются там, где высокая заболеваемость и есть риск заражения, а персонал переводится в коронавирусные отделения. Единственное верное решение сегодня – вакцинация, - подчеркнул Станислав Шувалов.
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