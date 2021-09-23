В Татищевском районе подросток на мотоцикле врезался в грузовик

Авария в Татищевском районе

Вчера, 22 сентября, в Татищевском районе Саратовской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя, о чем информирует Госавтоинспекция.

Авария случилась в селе Вязовка в 8:40. Около дома № 94 на улице Ленина 14-летний мальчик на мотоцикле Racer rc110n врезался в грузовой автомобиль Газ 2834, за рулем которого сидел 39-летний мужчина.

В результате ДТП подросток с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

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