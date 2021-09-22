В Саратове саперы приезжали на вызов о заложенной бомбе

Вчера, 21 сентября, в поселке Юбилейный Волжского района Саратова было зафиксировано сообщение о заложенной в автомобиль бомбе.

Около 20:00 группа разминирования ОМОНа Росгвардии и полиция прибыли на вызов на улице-дублере Усть-Курдюмской улицы. Поступило сообщение о том. Что в припаркованном автомобиле заложена бомба. Территорию вокруг подозрительной машины оцепили.

Работы шли около часа, в итоге взрывного устройства обнаружено не было. Оцепление убрали. Все это происходило на глазах местных жителей, которые потом разместили информацию в паблике. «Типичный Юбилейный».

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