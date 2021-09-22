Из бюджета Саратовской области дополнительно выделят 16,5 млн на погашение ипотеки сирот

Сегодня, 22 сентября, на заседании комитета по ЖКХ Саратовской областной думы региональный министр строительства Павел Мигачев рассказал о выделении 16,5 млн рублей на единоразовое возмещение части затрат на покупку жилья детьми-сиротами за счет займов. Воспользоваться этой мерой поддержки смогут сироты, которым исполнилось 25 лет.

Всего на такие цели в год из бюджета выделяют 500 млн рублей. Как объяснил Мигачев, 16,5 млн удалось сэкономить за счет снижения ипотечных ставок.

Министр также рассказал, что уже заключены договоры на покупку квартир для сирот в Солнечном-2. В новом микрорайоне будут и школа, и детские сады, и другие объекты соцсферы. Некоторые депутаты отметили, что одной школы для района недостаточно.

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