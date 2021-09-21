Саратовские компании внесут дополнительно 500 миллионов рублей налога на недвижимость

В Саратовской области будут расширены полномочия по взыманию налога на недвижимость для предприятий, об этом сообщил в саратовской облдуме представил министр экономразвития региона Андрей Разборов.

Ранее торговые комплексы до 1000 квадратных метров и нежилых помещений до 200 квадратных метров были освобождены от налога, но теперь эта льгота снимается.

В первую очередь под новый налог попадают офисы, торговля и общепит. Промышленные площадки под действие закона не подпадают.

Налог на недвижимость составляет 2% от ее кадастровой стоимости. В 2022 – 2023 годы, за время действия нового закона по налогообложению, предполагается, что предприниматели внесут дополнительно 547 миллионов рублей налогов.

Те предприниматели, что считают кадастровую стоимость своей недвижимости завышенной, смогут уменьшить сумму налога. Как сообщил депутатам референт комитета по управлению имуществом Дмитрий Аракчеев, уже было подано более 800 таких заявлений. Некоторые из них были удовлетворены. Таким образом, общая стоимость таких объектов снизилась с 3,7 миллиарда рублей до 2,1 миллиарда.

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