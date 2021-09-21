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Общество21 сентября 2021 17:07

Школы Балаковского района переводят на дистанционное обучение

В районе обострилась эпидемиологическая ситуация
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Школы Балаковского района Саратовской области завтра переведут на дистанционное обучение. Об этом говорится на сайте муниципалитета Решение приняли сегодня, 21 сентября, на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

Решение продиктовано вспышкой ОРВИ в районе. Так, за прошедшую неделю там заразились 2 628 человек. Рост заболеваемости составил 54%. Больше всего заразившихся оказалось среди детей от семи до 14 лет:

- …если две недели назад заболевших было 253 человека, то на 12 сентября эта цифра составила уже 376 человек. А с 13 по 19 сентября диагноз ОРВИ был поставлен ещё 594 детям указанной возрастной категории, - уточняется в сообщении.

Заместитель начальника отдела по обеспечению организации оказания медицинской помощи ГКУ СО «Управление по организации оказания медицинской помощи» Татьяна Шарабанова назвала ситуацию серьёзнейшей.

На дистанте балаковские школьники проведут две недели – до 5 октября включительно они не будут посещать школы.

В октябре комиссия соберется вновь для обсуждения результатов введения ограничительных мер.

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