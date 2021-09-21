Школы Балаковского района переводят на дистанционное обучение

Школы Балаковского района Саратовской области завтра переведут на дистанционное обучение. Об этом говорится на сайте муниципалитета Решение приняли сегодня, 21 сентября, на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

Решение продиктовано вспышкой ОРВИ в районе. Так, за прошедшую неделю там заразились 2 628 человек. Рост заболеваемости составил 54%. Больше всего заразившихся оказалось среди детей от семи до 14 лет:

- …если две недели назад заболевших было 253 человека, то на 12 сентября эта цифра составила уже 376 человек. А с 13 по 19 сентября диагноз ОРВИ был поставлен ещё 594 детям указанной возрастной категории, - уточняется в сообщении.

Заместитель начальника отдела по обеспечению организации оказания медицинской помощи ГКУ СО «Управление по организации оказания медицинской помощи» Татьяна Шарабанова назвала ситуацию серьёзнейшей.

На дистанте балаковские школьники проведут две недели – до 5 октября включительно они не будут посещать школы.

В октябре комиссия соберется вновь для обсуждения результатов введения ограничительных мер.

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