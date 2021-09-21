Выезд на трамвайные линии на Танкистов грозит автомобилистам штрафами

Аварии на улице Танкистов нередки
На улице Танкистов в Саратове была создана выделенная полоса для трамвая. Она предназначена обеспечить нормальное движение трамваев по маршруту № 11.
Как отмечают наблюдатели, пока многие автомобилисты продолжают ездить «по-старинке» — в частности, поворачивают налево с трамвайных путей, а не с крайней левой полосы.
Нанесение обычной сплошной линии оказалось недостаточно для надежного разделения трамваев с автомобильным потоком: при аварии корпуса автомобилей выносит на рельсы, что снова приводит к простоям электротранспорта.
Требуется обеспечить физическое обособление бордюрным камнем или ограждением и ввести жесткий контроль за соблюдением ПДД.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.