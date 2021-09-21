Выезд на трамвайные линии на Танкистов грозит автомобилистам штрафами

Аварии на улице Танкистов нередки

На улице Танкистов в Саратове была создана выделенная полоса для трамвая. Она предназначена обеспечить нормальное движение трамваев по маршруту № 11.

Как отмечают наблюдатели, пока многие автомобилисты продолжают ездить «по-старинке» — в частности, поворачивают налево с трамвайных путей, а не с крайней левой полосы.

Нанесение обычной сплошной линии оказалось недостаточно для надежного разделения трамваев с автомобильным потоком: при аварии корпуса автомобилей выносит на рельсы, что снова приводит к простоям электротранспорта.

Требуется обеспечить физическое обособление бордюрным камнем или ограждением и ввести жесткий контроль за соблюдением ПДД.

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