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Происшествия20 сентября 2021 22:26

В Саратове поборник тишины с ножом напал на двух мужчин за звонки в домофон

Пострадавшие выжили
Наталия Калинина
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Горожанин напал на двух подвыпивших мужчин у подъезда

Горожанин напал на двух подвыпивших мужчин у подъезда

Стало известно о кровавой драме, что разыгралась в Саратове. Горожанин с ножом напал на двух подвыпивших мужчин, которые досаждали ему звонками в домофон. Видео с камеры наблюдения разошлось по социальным сетям и месенджерам, в том числе попало на портал Двач.

Инцидент произошел 4 сентября по адресу 1 -й проезд энергетиков. Мужчина напал с ножом на двух жильцов, которые хотели зайти в подъезд. По его версии, подвыпившие посетители названивали по домофону его жене и мешали спать. На предоставленных кадрах видно, что нападал он быстро и уверено: каждый незваный гость получил по несколько ударов.

Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Не в меру заботливый муж задержан.

Нападение у подъезда

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