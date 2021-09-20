Саратовские волонтеры ищут лысого гостя с Урала

Фото: Лиза Алерт Саратов
Волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» обратились к жителям Саратовской области с просьбой поучаствовать в поисках пропавшего жителя Екатеринбурга.
Ведутся поиски 25-летнего Льва Семухина из Екатеринбурга. С 14 сентября 2021 года его местонахождение неизвестно.
Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, зелёные глаза и черные, короткие волосы. В день исчезновения на нем были черная куртка, серые спортивные штаны, черные кроссовки.
Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по номеру 8 902 274 95 00 инфорг: Наталья (Пыжка).
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