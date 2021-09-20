Дома в Октябрьском районе Саратова заливает коммунальная «река»

Авария в районе домов 8 Марта

Жители Октябрьского района Саратова пожаловались на то, что из-за коммунальной аварии в их дворе произошел настоящий потом.

Как пишет пользователь Весёлый Айтишник в паблике Саратов онлайн ВКонтакте, в районе домов 8-марта вылилось столько воды из труб, что образовалась река, идущая до Чернышевского.

На предоставленных снимках видно, что грязные и глубокие лужи образовались прямо около детской площадки, а вода заливает весь двор.

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