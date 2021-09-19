В Саратовской области явка на выборах в ГД превысила 50%

Романова и Сухова сообили о ситуации с выборами в Саратовской области на 18.00 Фото: Наталия Калинина

В Саратовской области проголосовали более половины избирателей. Сегодня, 19 сентября, в ОИК прошел очередной брифинг по голосованию на выборах в Госдуму.

В третий, итоговый день голосования предварительная явка на 18.00 составила более 50%.

- На 15:00 была явка 46,55%, но сейчас она уже более 50%, - сообщила председатель ОИК Ирина Романова.

На 18:00 явка составила 50,94%.

По округам данные следующие:

№163 (Саратовский) - 45,9%

№164 (Балаковский) - 58,23%

№165 (Балашовский)- 48,86%

№166 (Энгельсский) - 51,58%

- Дистанционное наблюдение за участками проходило успешно, несмотря на некоторые недостатки. На некоторых участках была возможность для осуществления нарушений. Например, был участок, где воздушные шары мешали обзору, - заявила Надежда Сухова уполномоченый по правам человека в регионе.

Было зарегистрировано два случая обращения уполномоченного по правам человека в полицию: по поводу вброса бюллетеней в Энгельсе и по поводу порчи имущества представителем одной из партий в Балакове.