В Балакове женщина пострадала при столкновении иномарки с бордюром

Фото с места аварии
Сегодня, 19 сентября, в Балакове произошла авария, в которой пострадала женщина. Об этом информирует госавтоинспекция.
ДТП было зафиксировано в 4:40 около дома № 44 по улице Комсомольская. 39-летний водитель автомобиля Dodge Stratus не справился с управлением и врезался в бордюрный камень.
В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка данного автомобиля. С травмами она доставлена в медицинское учреждение.
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