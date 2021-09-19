В Балакове женщина пострадала при столкновении иномарки с бордюром

Фото с места аварии

Сегодня, 19 сентября, в Балакове произошла авария, в которой пострадала женщина. Об этом информирует госавтоинспекция.

ДТП было зафиксировано в 4:40 около дома № 44 по улице Комсомольская. 39-летний водитель автомобиля Dodge Stratus не справился с управлением и врезался в бордюрный камень.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка данного автомобиля. С травмами она доставлена в медицинское учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.