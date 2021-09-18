В Саратовской области ппроверяют жалобы на выборах: воздушные шары заслонили обзор камере наблюдения

. Фото: Наталия Калинина

Сегодня, 18 сентября, в саратовском ЦИК прошел очередной брифинг по выборам 2021 в Госдуму.

Как сообщила председатель избиркома Ирина Романова, явка на выборы составила на 20:00 вчера, 17 сентября, составила 20,55%.

Более шести тысяч наблюдателей присутствуют на выборах.

Всего по процедуре проведения выборов в регионе была подана 301 жалоба. Удовлетворена из них на данный момент 31. Как пояснили в ЦИК по закону комиссия обязана удовлетворить все жалобы до 20:00, то есть до завершения процедуры выборов на сегодня, что и будет сделано.

В ходе брифинга также стало известно, что по факту некоторых нарушений на избирательных участках правоохранительные органы начали проверки.

- Таких проверок ни одна и ни две, но точное число пока назвать нельзя. Были обращения в Роскомнадзор, прокуратуру, следственный комитет, - заявил член комиссии Олег Черняев.

Речь в том числе идет о случае в Заводском районе Саратова, где представитель КПРФ выдала избирателю два бюллетеня.

По самой процедуре проведения выборов серьезных нарушений не зафиксировано. Хотя в Балакове есть замечания по воздушным шарикам, которые перекрывали обзор камере видеонаблюдения.