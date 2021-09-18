На ремонт улиц в районах Саратовской области потрачено почти 500 миллионов

Ремонт дорог в Саратовской области

На ремонт улично-дорожной сети в четырех районах Саратовской области потрачено почти 500 миллионов рублей.

В Балаковском районе объем муниципального дорожного фонда в текущем году составляет 492,4 миллиона рублей. На ремонт улицы им. Братьев Захаровых потратят еще 18,3 миллионов рублей. Планируется, что работы завершат в октябре. На ремонт тротуаров выделено 129 миллионов рублей.

Объем дорожного фонда в Вольском районе равен 120,9 миллионам рублей, из которых 42 направлено на содержание местных дорог, 64,5 на ремонт тротуаров, а 86,9 на ремонт дорожной сети. До конца года планируется отремонтировать 4,7 км улично-дорожной сети.

В Хвалынском районе из 38,4 миллионов рублей дорожного фонда 32,1 направлено на содержание местных дорог, а шесть – на ремонт участков дорог.

Муниципальный дорожный фонд Духовницкого района составил 27,3 миллиона рублей. За 17 из них отремонтируют автомобильные дороги в поселке Духовницкое.

С 2022 года 10 процентов областного дорожного фонда будет направляться на ремонт внутрипоселковых дорог, о чем информирует министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

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